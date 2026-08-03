В Башкирии мошенники едва не обманули директора магазина

В Стерлитамаке руководитель торговой организации едва не стала жертвой аферистов. В полиции женщина рассказала, что ей поступил звонок с сообщением о замене домофона и выдачей новых ключей. Это выглядело совершенно обыденно, и, когда собеседница попросила озвучить код из присланного sms, она это сделала. Звонок сразу же прервался, а на телефон посыпались сообщения якобы о взломе аккаунта Госуслуг и попытках регистрации на финансовых сервисах.

Далее ей снова позвонили, теперь представившись службой безопасности банка. Они сообщили, что мошенники пытаются оформить на неё кредиты, и под предлогом защиты персональных данных выведали действительно важную информацию: какими банками пользуется женщина, имеются ли у неё кредиты и кредитные карты, а также просили назвать последние цифры номера паспорта и СНИЛС. В ходе разговора женщина поняла, с кем имеет дело, и сбросила звонок, но теперь переживает, не смогут ли мошенники воспользоваться теми данными, которые она успела им сообщить.

Ранее под предлогом замены домофона у жителя Кумертау выманили 2,4 млн рублей.