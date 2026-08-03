Понедельник, 3 Августа 2026
Уфа
+19 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Происшествия
08:23 (UTC+5), 03 Августа 2026

В Башкирии мошенники едва не обманули директора магазина

Фото: «Башинформ» | архив
Элина Ахметова
Прослушать статью:

В Стерлитамаке руководитель торговой организации едва не стала жертвой аферистов. В полиции женщина рассказала, что ей поступил звонок с сообщением о замене домофона и выдачей новых ключей. Это выглядело совершенно обыденно, и, когда собеседница попросила озвучить код из присланного sms, она это сделала. Звонок сразу же прервался, а на телефон посыпались сообщения якобы о взломе аккаунта Госуслуг и попытках регистрации на финансовых сервисах.

Далее ей снова позвонили, теперь представившись службой безопасности банка. Они сообщили, что мошенники пытаются оформить на неё кредиты, и под предлогом защиты персональных данных выведали действительно важную информацию: какими банками пользуется женщина, имеются ли у неё кредиты и кредитные карты, а также просили назвать последние цифры номера паспорта и СНИЛС. В ходе разговора женщина поняла, с кем имеет дело, и сбросила звонок, но теперь переживает, не смогут ли мошенники воспользоваться теми данными, которые она успела им сообщить.

Ранее под предлогом замены домофона у жителя Кумертау выманили 2,4 млн рублей.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru