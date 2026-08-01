Житель Башкирии перевёл на «безопасный счёт» свои миллионы

В Кумертау полиция приняла заявление местного жителя о потере 2,4 млн рублей. 58-летнему мужчине позвонили якобы из компании, заведовавшей домофонами, и проинформировали о замене ключей. Не почувствовав подвоха в столь безобидном предлоге, он озвучил присланный код, и этим его начали шантажировать следующие участники схемы.

Ему заявили, что он попался на удочку злоумышленникам, которые прямо сейчас забирают его деньги для финансирования недружественных стран. Мужчина отправился в Оренбург в двух часах от Кумертау и снял там 600 тыс. руб. Затем потратил три часа на поездку в Салават и снял там 1,8 млн руб., объяснив, что покупает машину.