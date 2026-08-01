Житель Башкирии перевёл на «безопасный счёт» свои миллионы

В Кумертау полиция приняла заявление местного жителя о потере 2,4 млн рублей. 58-летнему мужчине позвонили якобы из компании, заведовавшей домофонами, и проинформировали о замене ключей. Не почувствовав подвоха в столь безобидном предлоге, он озвучил присланный код, и этим его начали шантажировать следующие участники схемы.
Ему заявили, что он попался на удочку злоумышленникам, которые прямо сейчас забирают его деньги для финансирования недружественных стран. Мужчина отправился в Оренбург в двух часах от Кумертау и снял там 600 тыс. руб. Затем потратил три часа на поездку в Салават и снял там 1,8 млн руб., объяснив, что покупает машину.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.