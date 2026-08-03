Ураган в Башкирии сорвал крыши у 50 жилых домов

Ураганный ветер, обрушившийся на Башкирию на прошлой неделе, повредил кровли 50 жилых домов в Буздякском и Благоварском районах. Данные о последствиях стихии на оперативном совещании правительства в ЦУРе озвучил и. о. председателя Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Виталий Барзайкин.

В Буздякском районе также сорвало крыши многоквартирного дома и здания детского сада. Произошло пять случаев частичного срыва кровли молочнотоварной фермы Татышлинского района и сельского клуба, гостиницы и частной фермы в Благоварском районе.

Как ранее сообщил «Башинформ», на местах уже работают комиссии администраций муниципальных районов, которые проводят оценку нанесённого ущерба. К ликвидации последствий привлечены 23 человека и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России — 4 человека и 2 единицы техники.