Уфимка не поделила парковку с соседом и получила штраф

Конфликт между жителями разгорелся во дворе дома на улице Горького в Уфе еще в апреле. По данным прокуратуры РБ, мужчина не мог припарковаться во дворе, позвонил владелице соседней машины и попросил освободить место. Не дождавшись автомобилистку, он встал на другую свободную площадь.

Когда женщина вышла и не нашла его во дворе, она набрала номер соседа и нагрубила ему по телефону. Обиженный автолюбитель пожаловался в правоохранительные органы.

Ведомство квалифицировало перепалку как административное нарушение. Мировой суд назначил скандалистке штраф в 3 тысячи рублей.

Ранее в Башкирии мужчину оштрафовали за выдуманное ограбление.