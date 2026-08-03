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18:23 (UTC+5), 03 Августа 2026

Электрик брал деньги с владельца майнинговой фермы в Башкирии

Таким образом он заработал 45 тысяч рублей.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

В Иглинском районе перед судом предстанет мастер электросетей, который за деньги покрывал нелегальную майнинговую ферму. Об этом сообщили в Следственном комитете по Башкирии.

С ноября 2024 по август 2025 года мужчина регулярно получал от местного жителя, организовавшего майнинговые фермы, денежные переводы. Всего он заработал таким образом 45 тысяч рублей. За это электрик не пресекал хищение электроэнергии на своём участке и заранее предупреждал владельца фермы о проверках счётчиков.

Преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело направлено в суд. Теперь мужчине грозит наказание за коммерческий подкуп в значительном размере.

Напомним, в Башкирии заведующая детсадом вымогала деньги у воспитателей и поставщиков.

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