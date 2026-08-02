Воскресенье, 2 Августа 2026
Уфа
+20 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Происшествия
15:55 (UTC+5), 02 Августа 2026

В Башкирии суд вынес приговор женщине за неуплату алиментов 

Белорецкий межрайонный суд вынес приговор в отношении местной жительницы, признанной виновной в неоднократной неуплате алиментов на содержание несовершеннолетнего сына, сообщили в прокуратуре Башкирии.

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

По решению суда женщина была обязана выплачивать средства на содержание ребёнка. При этом она неоднократно игнорировала свои обязательства: не навещала сына и не помогала ему материально. 

Несмотря на предупреждения об уголовной ответственности, а также ранее назначенное наказание в виде обязательных работ, должница не предприняла мер для погашения задолженности. В результате сумма долга превысила 530 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства подсудимая признала свою вину. С учётом всех обстоятельств дела суд назначил ей наказание в виде 250 часов обязательных работ.

Ранее жителя Башкирии поместили в колонию за неуплату алиментов, сообщал Башинформ.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru