В Башкирии суд вынес приговор женщине за неуплату алиментов 

По решению суда женщина была обязана выплачивать средства на содержание ребёнка. При этом она неоднократно игнорировала свои обязательства: не навещала сына и не помогала ему материально.
Несмотря на предупреждения об уголовной ответственности, а также ранее назначенное наказание в виде обязательных работ, должница не предприняла мер для погашения задолженности. В результате сумма долга превысила 530 тысяч рублей.
В ходе судебного разбирательства подсудимая признала свою вину. С учётом всех обстоятельств дела суд назначил ей наказание в виде 250 часов обязательных работ.
Ранее жителя Башкирии поместили в колонию за неуплату алиментов, сообщал Башинформ.
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