Жителя Башкирии поместили в колонию за неуплату алиментов

40-летнему жителю Стерлитамакского района предстоит отбыть лишение свободы за неуплату алиментов на содержание детей.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, мужчина, будучи подвергнутым административному наказанию за неуплату средств на содержание пятерых детей, в отсутствие уважительных причин не выплачивал алименты, меры к официальному трудоустройству не предпринимал. Общая сумма задолженности составляет более 1,2 млн рублей.
Подсудимый признал вину, ранее неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление.
Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Ранее несовершеннолетнему дропперу из Башкирии вынесли приговор.
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