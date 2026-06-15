Жителя Башкирии поместили в колонию за неуплату алиментов

40-летнему жителю Стерлитамакского района предстоит отбыть лишение свободы за неуплату алиментов на содержание детей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, мужчина, будучи подвергнутым административному наказанию за неуплату средств на содержание пятерых детей, в отсутствие уважительных причин не выплачивал алименты, меры к официальному трудоустройству не предпринимал. Общая сумма задолженности составляет более 1,2 млн рублей.

Подсудимый признал вину, ранее неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление.

Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее несовершеннолетнему дропперу из Башкирии вынесли приговор.