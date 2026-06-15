Несовершеннолетнему дропперу из Башкирии вынесли приговор

Прокуратура Изобильненского района Ставропольского края поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего жителя села Услыбаш Стерлитамакского района республики. Он признан виновным по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».
По версии следствия, подсудимый с августа по сентябрь 2025 года вступил в сговор с неустановленным лицом, чтобы совершать хищения у пенсионеров на территории Изобильненского округа. По поручению организатора противоправной деятельности юноша объезжал пожилых людей, с которыми его сообщник вел переговоры под видом сотрудника правоохранительных органов, и убеждал передавать деньги за якобы непривлечение к уголовной ответственности в связи с финансированием террористов.
За небольшое вознаграждение, выполняя роль курьера, подсудимый называл пожилым людям специальные кодовые слова и получал от них деньги. Жертвами незаконной схемы стали трое жителей округа, у которых похищено свыше 1 млн рублей.
С учетом позиции гособвинителя о виновности молодого человека суд назначил ему наказание в виде принудительной меры воспитательного воздействия и поместил в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на срок 11 месяцев.
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