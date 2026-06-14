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14:13 (UTC+5), 14 Июня 2026

В Башкирии суд арестовал 21-летнего парня за убийство подростка

На время следствия он проведет за решеткой не меньше месяца.

Фото: скриншот видео | пресс-служба прокуратуры РБ
Альфия Аглиуллина

В Туймазинском районе взяли под стражу молодого человека, обвиняемого в убийстве школьника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, днём 12 июня в селе Кандры 21-летний местный житель нанёс подростку ножевые ранения. От полученных травм ребёнок скончался на месте.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил обвиняемого под стражу — он пробудет в СИЗО как минимум до 12 августа 2026 года. На место происшествия для координации действий правоохранителей выезжал и. о. Туймазинского межрайонного прокурора Денис Агапитов.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ход расследования взят надзорным ведомством на особый контроль,  ранее сообщал «Башинформ».

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