В Башкирии суд арестовал 21-летнего парня за убийство подростка

В Туймазинском районе взяли под стражу молодого человека, обвиняемого в убийстве школьника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, днём 12 июня в селе Кандры 21-летний местный житель нанёс подростку ножевые ранения. От полученных травм ребёнок скончался на месте.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил обвиняемого под стражу — он пробудет в СИЗО как минимум до 12 августа 2026 года. На место происшествия для координации действий правоохранителей выезжал и. о. Туймазинского межрайонного прокурора Денис Агапитов.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ход расследования взят надзорным ведомством на особый контроль, ранее сообщал «Башинформ».