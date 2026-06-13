Прокуратура Башкирии контролирует дело об убийстве подростка

Прокуратура Башкирии взяла на контроль расследование уголовного дела об убийстве 14‑летнего мальчика в селе Кандры Туймазинского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выезжал исполняющий обязанности Туймазинского межрайонного прокурора Денис Агапитов. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.
Напомним, по предварительным данным, днем 12 июня 21‑летний мужчина нанёс подростку ножевые ранения — от полученных травм юноша скончался.
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