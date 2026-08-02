В Башкирии потерялись 13 человек

За прошедшие сутки в Белорецком районе потерялись сразу 13 человек. Информация о пропаже людей поступила в Центр обработки вызовов системы-112 госкомитета РБ по ЧС.
В Белорецком районе пропали 3 детей и две женщины. Они ушли за грибами в лес. На поиски выехали спасатели госкомитета РБ по ЧС.
Также у подножия горы Первая Малиновая пропали 6 туристов. Позже в белорецких лесах потерялись еще 2 человека.
К счастью, все истории завершились благополучно — потерявшиеся нашлись самостоятельно и благодаря спасателям, в медицинской помощи не нуждались.
Ранее в Башкирии нашли потерявшегося в лесу грибника.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.