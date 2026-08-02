В Башкирии потерялись 13 человек

За прошедшие сутки в Белорецком районе потерялись сразу 13 человек. Информация о пропаже людей поступила в Центр обработки вызовов системы-112 госкомитета РБ по ЧС.

В Белорецком районе пропали 3 детей и две женщины. Они ушли за грибами в лес. На поиски выехали спасатели госкомитета РБ по ЧС.

Также у подножия горы Первая Малиновая пропали 6 туристов. Позже в белорецких лесах потерялись еще 2 человека.

К счастью, все истории завершились благополучно — потерявшиеся нашлись самостоятельно и благодаря спасателям, в медицинской помощи не нуждались.

Ранее в Башкирии нашли потерявшегося в лесу грибника.