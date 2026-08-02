Таксист в Уфе спас пенсионерку от мошенников 

Пожилая уфимка стала жертвой многоступенчатой схемы аферистов. Всё началось с телефонного звонка: неизвестные под предлогом проверки счётчиков выманили у нее код из SMS‑сообщения. Затем в дело вступили другие злоумышленники — они представились сотрудниками банка и заявили, что счета пенсионерки якобы взломаны. Чтобы «спасти» деньги, ей нужно было срочно перевести средства на «безопасный счёт».

Доверившись мошенникам, женщина перевела 400 тысяч рублей. Примечательно, что в банке с ней провели профилактическую беседу, однако пенсионерка заверила сотрудников, что деньги нужны для лечения зубов, и продолжила операцию.

Аферисты не остановились на достигнутом и продолжили давить на женщину, пытаясь заставить её перевести ещё более 90 тысяч рублей. По дороге в банк пенсионерку вез таксист, который заподозрил неладное. Водитель поговорил с пассажиркой, сумел её успокоить и убедил не совершать перевод.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция вновь призывает жителей республики быть бдительными и не доверять незнакомцам, запрашивающим коды из SMS, данные банковских карт или требующим срочных переводов. При подозрительных звонках рекомендуется немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком по официальному номеру телефона.

Как ранее сообщил Башинформ, в Уфе сотрудники банка и салона связи не дали перевести мошенникам 1,3 млн рублей.