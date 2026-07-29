В Уфе сотрудники банка и салона связи не дали перевести мошенникам 1,3 млн

За сутки бдительные работники банка и салона связи дважды спасли сбережения уфимских пенсионеров. В обоих случаях злоумышленники действовали по «классической» схеме: звонили, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и убеждали перевести накопления на «безопасный счёт».
72-летний пенсионер пришёл в банк снять миллион рублей. Сотрудница обратила внимание на его взволнованное поведение, заподозрила неладное и вызвала полицию.
В тот же день в одном из торговых центров женщина пыталась перевести более 300 тысяч рублей на неизвестный счёт. Её состояние также насторожило сотрудника салона связи, он тут же сообщил в правоохранительные органы.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела о покушении на мошенничество.
В МВД Башкирии в очередной раз напоминают: сотрудники госорганов и правоохранительных органов никогда не звонят с требованиями перевести деньги на «безопасные счета». При подобных звонках прекращайте разговор и связывайтесь с организацией по официальному номеру. Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников — звоните 102.
Ранее «Башинформ» писал о том, что житель Башкирии заплатил за фиктивную посылку 420 тысяч рублей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.