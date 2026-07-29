В Уфе сотрудники банка и салона связи не дали перевести мошенникам 1,3 млн

За сутки бдительные работники банка и салона связи дважды спасли сбережения уфимских пенсионеров. В обоих случаях злоумышленники действовали по «классической» схеме: звонили, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и убеждали перевести накопления на «безопасный счёт».

72-летний пенсионер пришёл в банк снять миллион рублей. Сотрудница обратила внимание на его взволнованное поведение, заподозрила неладное и вызвала полицию.

В тот же день в одном из торговых центров женщина пыталась перевести более 300 тысяч рублей на неизвестный счёт. Её состояние также насторожило сотрудника салона связи, он тут же сообщил в правоохранительные органы.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела о покушении на мошенничество.

В МВД Башкирии в очередной раз напоминают: сотрудники госорганов и правоохранительных органов никогда не звонят с требованиями перевести деньги на «безопасные счета». При подобных звонках прекращайте разговор и связывайтесь с организацией по официальному номеру. Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников — звоните 102.

Ранее «Башинформ» писал о том, что житель Башкирии заплатил за фиктивную посылку 420 тысяч рублей.