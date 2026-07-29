Пенсионер из Башкирии заплатил 420 тысяч рублей за фиктивную посылку

В Салавате 72‑летний пенсионер стал жертвой телефонных аферистов. Как рассказал полицейским сам пострадавший, ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником почты. Он сообщил, что якобы на его имя пришла посылка. Для ее получения потребовал продиктовать СНИЛС, что мужчина и сделал. Далее позвонили «сотрудники» банка и ФСБ. Они пояснили, что со счета пенсионера мошенники списали деньги. Чтобы их привлечь к ответственности необходимо перевести сбережения на «безопасный счет».

Взяв свои накопления, салаватец через салон сотовой связи перевел более 420 тысяч рублей на неизвестные счета. Затем пришел в банк, чтобы снять еще 300 тысяч рублей якобы на день рождения внукам. Сотрудники заподозрили неладное. Они позвонили его дочери и попросили подтвердить операцию, на что дочь отказала в выдаче денежных средств отцу. Благодаря неравнодушию сотрудников деньги пенсионера остались в сохранности.

По факту покушения на мошенничество в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Башкирии.

Ранее в Уфе на уловку аферистов попала 86-летняя пенсионерка. Она перевела около 500 тысяч рублей на якобы безопасный счёт. Сотрудники почты заметили неладное и попытались отговорить клиента, однако женщина настойчива. Она заверила кассиров, что снимает деньги на свадьбу племянницы.