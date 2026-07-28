В Уфе не смогли убедить пенсионерку отказаться от перевода денег аферистам

В Уфе в полицию обратилась пожилая женщина с заявлением о хищении крупной суммы денег дистанционным способом. Об этом сообщили в МВД по РБ.
По словам пенсионерки, ей на сотовый телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником пенсионного фонда. Он сообщил женщине о якобы предстоящем перерасчёте пенсии.
Затем поступили звонки от «сотрудников» правоохранительных органов. Они запугали горожанку и под различными предлогами убедили в том, что нужно срочно «обезопасить» свои деньги.
Женщина, поверив аферистам, пришла в отделение почтовой связи, чтобы обналичить и перевести личные накопления в размере около 500 тысяч рублей на якобы безопасный счёт.
Сотрудники почты заметили неладное и попытались отговорить клиента, однако 86-летняя уфимка была настойчива. Она заверила кассиров, что снимает деньги на свадьбу племянницы.
По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее в Белорецке вынесли приговор 18-летнему студенту местного колледжа за дропперство.
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