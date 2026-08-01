Жителя Башкирии лишили автомобиля за пьяную езду

Житель Буздякского района лишился «Дэу Нексии», вторично попавшись пьяным за рулём. Год назад мужчину временно лишили за это водительских прав, но уже в феврале он снова вёл авто нетрезвым. На этот раз 36-летний автоджентельмен лишился уже самого автомобиля — по решению суда «Нексию» изъяли в доход государства. Кроме того, недобросовестный водитель отработает 200 часов на благо общества. Садиться за руль ему запрещено в течение двух лет, сообщили в республиканской прокуратуре.
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