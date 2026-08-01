ГАИ Башкирии сообщила о проверках на дорогах

Сегодня дорожная полиция ведёт проверки на следующих участках:
-на 1307-м, 1475-м километрах трассы М-5 "Урал";
-на 135-м километре трассы Уфа-Оренбург Р-240;
-на 6-м, 101-м, 218-м километрах Р-240;
-на 204-м километре дороги Уфа-Белорецк;
-на 103-м километре дороги Уфа-Янаул.
Как всегда, цель проверок — предупредить аварии и пресечь грубые нарушения ПДД: пьяное вождение, вождение без прав, перевозка детей без удерживающих кресел, напомнили в ГИБДД.
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