В Башкирии за пятницу ГАИ остановила 44 пьяных водителей

За минувшие сутки ГАИ выявила в регионе почти 1,4 тыс. нарушений Правил дорожного движения. Из 44 человек, которые управляли машиной в нетрезвом состоянии, троим грозит уголовная ответственность за повторное пьяное вождение. Также инспекторы ДПС обнаружили 44 факта нарушения правил перевозки детей, а 28 автомобилистов получат штрафы за то, что не уступили пешеходам. Сообщить о грубом факте нарушения ПДД можно по телефону 8(347) 279-32-92, напомнили в ГАИ.
Где сегодня дежурят посты ДПС, сообщали ранее.
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