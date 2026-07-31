В Уфе после избиения школьника возбудили уголовное дело

В Уфе возбудили уголовное дело на компанию подростков, которые толпой избили школьника.
«Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия», - говорится в официальном сообщении Следственного комитета Башкирии.
В настоящее время следователи и полицейские проводят оперативно-розыскную работу, направленную на установление всех участников и обстоятельств конфликта.
Как ранее писал «Башинформ», драка произошла на улице Правды в Деме. Этому предшествовал конфликт в соцсетях. Школьник под видео, размещенном подростком постарше, оставил комментарий. Автору ролика сообщение не понравилось, в личной переписке разгорелся конфликт, который перетек в мордобой в реальности.
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