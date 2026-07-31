В Уфе школьника избили за комментарий в соцсетях

В Демском районе полиция разбирается в обстоятельствах драки подростков. Накануне в МВД поступила информация из больницы, куда с телесными повреждениями обратился школьник. На место выехала следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что мальчик в одной из социальных сетей оставил оскорбительный комментарий под видеороликом, который выложил подросток постарше. Автору видео это не понравилось. Между детьми в переписке произошел конфликт. В ходе ссоры они договорились выяснить отношения при личной встрече во дворе дома по улице Правды, куда автор видеоролика пришел со своими знакомыми. Свою позицию они решили отстаивать на кулаках.

«Двое несовершеннолетних доставлены в отдел полиции. Ранее на учете они не состояли. Полиция устанавливает других участников конфликта. В отношении матери подростка составлен административный протокол о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. В соответствии с законодательством будут приняты меры в отношении других несовершеннолетних участников происшествия и их законных представителей», - сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Ранее «Башинформ» публиковал подробности массовой драки на АЗС в Уфе.