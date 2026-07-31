В Башкирии застройщик продавал опасные квартиры

В Кармаскалинском районе осудили застройщика за продажу квартир, не отвечающих требованиям безопасности
Как сообщает Следком Башкирии, с декабря 2021 по сентябрь 2023 года мужчина продавал квартиры в новом доме, зная, что при строительстве были допущены нарушения градостроительных и противопожарных норм. Несмотря на это, он заключил с покупателями договоры купли-продажи с рассрочкой и передал им жильё, которое не соответствовало требованиям безопасности.
В ноябре 2023 года в одной из квартир произошёл пожар. Огнезащиты в жилище не было, поэтому пламя быстро распространилось по всему зданию. Дом и имущество людей полностью сгорели.
Следователи провели ряд экспертиз и собрали исчерпывающие доказательства. Материальный ущерб потерпевшим был полностью возмещён.
Суд назначил застройщику наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей и удовлетворил исковые требования потерпевших о компенсации морального вреда.
Ранее в Уфе приостановили строительство дома на улице Менделеева.
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