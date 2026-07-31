В Башкирии предприятие выбрасывает вредные вещества в атмосферу

Вблизи деревни Старомусино в Кармаскалинском районе компания, необорудованная очистными сооружениями, уже второй год выбрасывает вредные вещества в атмосферу. Рядом находятся жилые дома. Многочисленные обращения местных жителей в различные инстанции результатов не дали.

Только после жалобы председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину ситуация сдвинулась с мертвой точки. Возбуждено уголовное дело, сообщили в информационном центре СК.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Булгаково управляющая компания незаконно сливала в поле бытовые отходы.