Житель Башкирии прошел по подозрительной ссылке и лишился денег

Житель Стерлитамаке лишился денег на кредитной карте, пройдя по подозрительной ссылке. Несколько дней 29-летнему мужчине неизвестный в одном из мессенджеров присылал ссылку с текстом «Проверь Альфу». Стерлитамаковец перешел по ней и предоставил доступ к своим данным, после чего с его кредитной карты неизвестные перевели 66 тысяч рублей.

Примечательно, что мужчина знал о мошеннических схемах из СМИ и от знакомых, но всё равно поддался на уловку аферистов. Возбуждено уголовное дело.

В МВД Башкирии в очередной раз напоминают: не переходите по ссылкам от неизвестных, не сообщайте коды из СМС, не переводите деньги на незнакомые счета. При подозрительных сообщениях свяжитесь с банком по официальному номеру.

Ранее пенсионер из Башкирии заплатил 420 тысяч рублей за фиктивную посылку.