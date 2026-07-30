Житель Башкирии прошел по подозрительной ссылке и лишился денег

Житель Стерлитамаке лишился денег на кредитной карте, пройдя по подозрительной ссылке. Несколько дней 29-летнему мужчине неизвестный в одном из мессенджеров присылал ссылку с текстом «Проверь Альфу». Стерлитамаковец перешел по ней и предоставил доступ к своим данным, после чего с его кредитной карты неизвестные перевели 66 тысяч рублей.
Примечательно, что мужчина знал о мошеннических схемах из СМИ и от знакомых, но всё равно поддался на уловку аферистов. Возбуждено уголовное дело.
В МВД Башкирии в очередной раз напоминают: не переходите по ссылкам от неизвестных, не сообщайте коды из СМС, не переводите деньги на незнакомые счета. При подозрительных сообщениях свяжитесь с банком по официальному номеру.
Ранее пенсионер из Башкирии заплатил 420 тысяч рублей за фиктивную посылку.
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