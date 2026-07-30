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15:35 (UTC+5), 30 Июля 2026

Житель Башкирии прошел по подозрительной ссылке и лишился денег

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

Житель Стерлитамаке лишился денег на кредитной карте, пройдя по подозрительной ссылке. Несколько дней 29-летнему мужчине неизвестный в одном из мессенджеров присылал ссылку с текстом «Проверь Альфу». Стерлитамаковец перешел по ней и предоставил доступ к своим данным, после чего с его кредитной карты неизвестные перевели 66 тысяч рублей.

Примечательно, что мужчина знал о мошеннических схемах из СМИ и от знакомых, но всё равно поддался на уловку аферистов. Возбуждено уголовное дело.

В МВД Башкирии в очередной раз напоминают: не переходите по ссылкам от неизвестных, не сообщайте коды из СМС, не переводите деньги на незнакомые счета. При подозрительных сообщениях свяжитесь с банком по официальному номеру.

Ранее пенсионер из Башкирии заплатил 420 тысяч рублей за фиктивную посылку. 

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