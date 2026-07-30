Четверг, 30 Июля 2026
Уфа
+25 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Происшествия
14:53 (UTC+5), 30 Июля 2026

Житель Башкирии похищал деньги участников СВО и отделался штрафом

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

Прокуратура Башкирии обжалует слишком мягкий приговор жителю Нефтекамска, который похищал деньги у добровольцев, заключивших контракты на военную службу в зоне СВО. 

По данным надзорного ведомства, с июля 2022 по август 2023 года 43-летний председатель общественной организации убеждал своих знакомых заключать контракты на прохождение службы в других регионах. Он обещал им более высокие выплаты, а также брал на себя расходы на проживание и питание до отправки на передовую. Забирая банковские карты военнослужащих, он снимал часть денег, перечисленных местными администрациями. Таким образом у четверых военнослужащих похитил более 650 тысяч рублей.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 400 тысяч рублей, полностью удовлетворив исковые требования потерпевших. Однако прокуратура считает приговор слишком мягким и намерена его обжаловать.

Ранее «Башинформ» писал о том, что прокуратура приостановила строительство дома на улице Менделеева в Уфе. 

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru