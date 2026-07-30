Житель Башкирии похищал деньги участников СВО и отделался штрафом

Прокуратура Башкирии обжалует слишком мягкий приговор жителю Нефтекамска, который похищал деньги у добровольцев, заключивших контракты на военную службу в зоне СВО.

По данным надзорного ведомства, с июля 2022 по август 2023 года 43-летний председатель общественной организации убеждал своих знакомых заключать контракты на прохождение службы в других регионах. Он обещал им более высокие выплаты, а также брал на себя расходы на проживание и питание до отправки на передовую. Забирая банковские карты военнослужащих, он снимал часть денег, перечисленных местными администрациями. Таким образом у четверых военнослужащих похитил более 650 тысяч рублей.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 400 тысяч рублей, полностью удовлетворив исковые требования потерпевших. Однако прокуратура считает приговор слишком мягким и намерена его обжаловать.

Ранее «Башинформ» писал о том, что прокуратура приостановила строительство дома на улице Менделеева в Уфе.