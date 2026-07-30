В Уфе иностранец переоделся в женщину, чтобы убить экс-жену

В Уфе иностранец обвиняется в покушении на убийство супруги. Для того чтобы совершить убийство, мужчина переоделся в женщину.
По данным Следкома Башкирии, после постоянных скандалов супруги разошлись. В апреле этого года фигурант прибыл в Россию. Чтобы его не узнали, он переоделся в женский спортивный костюм, надел парик и маску и стал караулить женщину. Когда она вышла к своему автомобилю, обвиняемый нанес ей не менее девяти ударов в область шеи, груди, лица и других частей тела. Убийство не было доведено до конца благодаря активному сопротивлению потерпевшей и вовремя подоспевшей помощи врачей.
Следователи, криминалисты и полицейские проанализировали камеры видеонаблюдения, отследили маршрут нападавшего и установили его личность.
Обвиняемый планировал скрыться за границей. Он сначала улетел в Москву, затем в Калининград, где его задержали правоохранители.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Ранее в Кумертау во время застолья мужчину убил собутыльника, пырнув его ножом в живот.
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