В Уфе иностранец переоделся в женщину, чтобы убить экс-жену

В Уфе иностранец обвиняется в покушении на убийство супруги. Для того чтобы совершить убийство, мужчина переоделся в женщину.

По данным Следкома Башкирии, после постоянных скандалов супруги разошлись. В апреле этого года фигурант прибыл в Россию. Чтобы его не узнали, он переоделся в женский спортивный костюм, надел парик и маску и стал караулить женщину. Когда она вышла к своему автомобилю, обвиняемый нанес ей не менее девяти ударов в область шеи, груди, лица и других частей тела. Убийство не было доведено до конца благодаря активному сопротивлению потерпевшей и вовремя подоспевшей помощи врачей.

Следователи, криминалисты и полицейские проанализировали камеры видеонаблюдения, отследили маршрут нападавшего и установили его личность.

Обвиняемый планировал скрыться за границей. Он сначала улетел в Москву, затем в Калининград, где его задержали правоохранители.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее в Кумертау во время застолья мужчину убил собутыльника, пырнув его ножом в живот.