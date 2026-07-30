В Башкирии за утро погибли два человека

В селе Тирлянский Белорецкого района, не справившись с управлением, перевернулся 33-летний водитель квадроцикла.
На трассе Буздяк - Чекмагуш – Дюртюли не справился с управлением 53 летний мужчина за рулем «Лады Гранта». Автомобиль слетел с дороги и перевернулся.
От полученных телесных повреждений оба водителя скончались на месте. Сотрудники Госавтоинспеции устанавливают все обстоятельства произошедших ДТП.
Ранее в Мечетлинском районе погиб водитель без прав, который неудачно вышел на обгон.
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