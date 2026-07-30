Неудачный обгон: в Башкирии трагически погиб водитель отечественного авто

В Мечетлинском районе устанавливаются обстоятельства смертельной аварии. По имеющимся данным ГАИ Башкирии, накануне 32-летний водитель «двенадцатой» при попытке обгона столкнулся с попутной «Киа Сид». Удар был такой силы, что оба автомобиля опрокинулись.
Водителя «ВАЗа» с тяжелыми травмами госпитализировали. Позже он скончался в больнице. Пассажир «двенадцатой», а также 55-летний водитель иномарки и его 68-летняя пассажирка получили травмы.
Известно, что водитель отечественного автомобиля был лишён права управления транспортными средствами с июня текущего года за нетрезвое вождение.
Ранее «Башинформ» публиковал подробности смертельной аварии на трассе Уфа — Инзер — Белорецк.
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