Неудачный обгон: в Башкирии трагически погиб водитель отечественного авто

В Мечетлинском районе устанавливаются обстоятельства смертельной аварии. По имеющимся данным ГАИ Башкирии, накануне 32-летний водитель «двенадцатой» при попытке обгона столкнулся с попутной «Киа Сид». Удар был такой силы, что оба автомобиля опрокинулись.

Водителя «ВАЗа» с тяжелыми травмами госпитализировали. Позже он скончался в больнице. Пассажир «двенадцатой», а также 55-летний водитель иномарки и его 68-летняя пассажирка получили травмы.

Известно, что водитель отечественного автомобиля был лишён права управления транспортными средствами с июня текущего года за нетрезвое вождение.

Ранее «Башинформ» публиковал подробности смертельной аварии на трассе Уфа — Инзер — Белорецк.