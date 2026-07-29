В страшном ДТП на трассе в Башкирии погибла женщина-водитель

На 109-м километре трассы Уфа - Инзер - Белорецк произошла смертельная авария. Там, по данным республиканской Госавтоинспекции, столкнулись «Москвич 3» и «ГАЗель Некст». Предварительно, 49-летняя женщина за рулём легкового авто выехала на встречную полосу, где допустила лобовое столкновение с грузовиком.
От полученных травм она скончалась на месте. Двое пассажиров, находившихся в автомобиле, доставлены в больницу.
Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее в Краснокамском районе водитель китайской иномарки насмерть сбил 87-летнего пенсионера на скутере.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.