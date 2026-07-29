В страшном ДТП на трассе в Башкирии погибла женщина-водитель

На 109-м километре трассы Уфа - Инзер - Белорецк произошла смертельная авария. Там, по данным республиканской Госавтоинспекции, столкнулись «Москвич 3» и «ГАЗель Некст». Предварительно, 49-летняя женщина за рулём легкового авто выехала на встречную полосу, где допустила лобовое столкновение с грузовиком.

От полученных травм она скончалась на месте. Двое пассажиров, находившихся в автомобиле, доставлены в больницу.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в Краснокамском районе водитель китайской иномарки насмерть сбил 87-летнего пенсионера на скутере.