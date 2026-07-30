В Башкирии пропал 42-летний Евгений Ковригин

О местонахождении жителя Уфы неизвестно с 27 июля. По данным волонтеров ДПСО «БаРС», Евгений Ковригин был одет в бежевую футболку, голубые джинсы и белые кроссовки.
Особые приметы мужчины — рост 178 см, худощавое телосложение, русые волосы с рыжиной, карие глаза.
Любую информацию просят сообщать по телефону горячей линии +7 (937) 3-102-112 или 112.
Ранее спасатели Башкирии остановились помочь пострадавшему в ДТП.
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