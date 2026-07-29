Спасатели Башкирии остановились помочь пострадавшему в ДТП

Сегодня спасатели госкомитета Башкирии по ЧС направлялись в деревню Азикеево Мечетлинского района для продолжения поисков мужчины, пропавшего на реке Ока. Однако по дороге они сами стали очевидцами серьёзного ДТП и не смогли проехать мимо.

Как сообщает ведомство, на 51-м км автодороги Кропачёво — Месягутово — Ачит возле деревни Ахуново спасатели заметили на обочине разбитый автомобиль ВАЗ-21140.

«Увидели машину с сильно повреждённой передней частью — сразу остановились. Предварительно, водитель не справился с управлением и въехал в столб освещения. В таких ситуациях нельзя просто проехать мимо — сначала нужно убедиться, что человеку ничего не угрожает и оказать необходимую помощь», — передаёт госкомитет слова одного из спасателей.

Спасатели немедленно остановились, пострадавшего водителя транспортировали до автомобиля скорой медицинской помощи и передали медикам.

Затем сотрудники госкомитета продолжили свой путь к реке Ока, где поиски пропавшего мужчины продолжаются до сих пор.

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