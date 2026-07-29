В Уфе пропала 20-летняя Сара Коломейцева

Поиски девушки ведутся с 26 июля. По информации отряда «Лиза Алерт РБ», уфимка была одета в красный топ в серую полоску, голубые шорты, коричневые кроссовки и синюю кепку.

Особые приметы Сары Коломейцевой — рост 156 см, русые волосы, голубые глаза.

Всех, кому известно о ее возможном местоположении, просят позвонить по телефону 8 (800) 700‑54‑52 или 112.

О том, как как волонтеры Башкирии спасают жизни, читайте здесь.