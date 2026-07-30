В Башкирии полиция пресекла незаконную торговлю SIM-картами

В Белорецке противоправную деятельность вёл местный житель. Как сообщает МВД по республике, он наладил схему по незаконной регистрации и продаже SIM-карт на чужие персональные данные.
Молодой человек нашёл в одном из мессенджеров чат, где скупали аккаунты «Госуслуг» и SIM-карты. Он покупал SIM-карты на маркетплейсах и в магазинах сотовой связи, регистрировал их на чужие персональные данные без ведома владельцев, а для обхода блокировок приобретал новые телефоны. Деньги на покупки ему давала мать, которая, как оказалось, даже не подозревала о его «заработке».
За полгода белоречанин продал около трёхсот SIM-карт, получив доход примерно в сто тысяч рублей. После завершения каждой сделки ему присылали подтверждения регистрации в формате PDF.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.
Полиция напоминает, что регистрация SIM-карт на чужие персональные данные без ведома владельцев является уголовно наказуемым деянием. Нельзя передавать свои персональные данные и документы третьим лицам для регистрации SIM-карт, банковских счетов и иных услуг — это может сделать вас соучастником преступления. Любое участие в подобных схемах влечёт серьёзные правовые последствия, от крупных штрафов до реального лишения свободы. Обещания лёгкого заработка за регистрацию SIM-карт или продажу аккаунтов — это прямой путь на скамью подсудимых. Ваши персональные данные — это ваша личная безопасность, и не стоит отдавать их в чужие руки или участвовать в сомнительных схемах.
Ранее в Башкирии мужчина лишился двух иномарок за пьяную езду и хулиганство.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.