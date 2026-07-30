В Башкирии инженер украл персональные данные потребителей газа

Чекмагушевский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении инженера по эксплуатации оборудования газовых объектов. Он скопировал и передал третьим лицам конфиденциальную информацию, включая персональные данные потребителей газа на территории республики. Суд признал его виновным по нескольким статьям уголовного кодекса.
Как установлено в судебном заседании, в период с марта по апрель 2025 года инженер, используя свой служебный компьютер и имея законный доступ к информационным системам организации, скопировал сведения, составляющие коммерческую тайну, а также персональные данные потребителей газа. Впоследствии он передал эти сведения за вознаграждение третьему лицу без согласия владельца информации. В суде подсудимый полностью признал свою вину.
Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, сроком на два года.
Приговор в законную силу не вступил.
Также ранее «Башинформу» стало известно о том, что в Башкирии будут судить водителя, по вине которого в ДТП погиб подросток.
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