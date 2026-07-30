В Башкирии будут судить водителя, по вине которого в ДТП погиб подросток

В Иглинском районе Башкортостана завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя. Молодого человека обвиняют в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, при этом у него не было водительских прав. Об этом сообщает следком.
Трагедия произошла вечером 19 мая 2026 года на автодороге «Иглино — Красный Восход». Как установило следствие, обвиняемый, не имея удостоверения и находясь в нетрезвом виде, сел за руль легкового автомобиля. В салоне кроме него находились двое родственников, в том числе подросток. Двигаясь с превышением скорости, водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир получил множественные тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия.
Следователи осмотрели место аварии и транспортное средство, назначили судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, допросили свидетелей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Мечетлинском районе в ДТП погиб водитель.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.