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18:49 (UTC+5), 30 Июля 2026

В Башкирии будут судить водителя, по вине которого в ДТП погиб подросток

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
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В Иглинском районе Башкортостана завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя. Молодого человека обвиняют в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, при этом у него не было водительских прав. Об этом сообщает следком.

Трагедия произошла вечером 19 мая 2026 года на автодороге «Иглино — Красный Восход». Как установило следствие, обвиняемый, не имея удостоверения и находясь в нетрезвом виде, сел за руль легкового автомобиля. В салоне кроме него находились двое родственников, в том числе подросток. Двигаясь с превышением скорости, водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир получил множественные тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Следователи осмотрели место аварии и транспортное средство, назначили судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, допросили свидетелей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Мечетлинском районе в ДТП погиб водитель.

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