В Башкирии больше месяца не могут найти 71-летнюю Фарзану Ханову

В Бирском районе продолжаются поиски 71-летней Фарзаны Хановой (Исянгильдиной). Жительница села Малосухоязово пропала 29 июня, и с тех пор её местонахождение остаётся неизвестным.

По информации поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт РБ», в день исчезновения пожилая женщина была одета в жёлтую куртку, футболку, чёрные брюки в клетку и чёрные галоши, белый платок.

Приметы пропавшей: рост 153 сантиметра, худощавое телосложение, чёрные волосы и карие глаза.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении Фарзаны Хановой, просят незамедлительно сообщить по телефонам экстренных служб 112 или 8-800-700-54-52 (горячая линия отряда «ЛизаАлерт»).

Ранее в Уфе пропала 20-летняя Сара Коломейцева.