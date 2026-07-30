Судебные приставы Башкирии выдворили из России более 600 нелегалов

Судебные приставы Башкирии активно выдворяют из страны нелегальных мигрантов. Только за первое полугодие 2026 года сотрудники ведомства препроводили до пунктов пропуска через государственную границу 613 нелегальных мигрантов.

Принудительная отправка нарушителей на историческую родину обусловлена систематическим игнорированием ими российского миграционного законодательства. Как установили суды, эти иностранцы не имели документов, подтверждающих право на законное пребывание в стране, и уклонялись от добровольного выезда после истечения установленного срока. За такие правонарушения гости из ближнего зарубежья были привлечены к административной ответственности в виде выдворения за пределы России.

Приставы сопровождают нарушителей до пунктов пропуска через границу, где передают их представителям пограничной службы. Только после того, как пограничники оформляют акт о фактическом пересечении иностранцами государственной границы, исполнительное производство считается оконченным фактическим исполнением.

Большая часть выдворяемых лиц вернулись в Узбекистан и Таджикистан.

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