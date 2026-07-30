Пропавший житель Мордовии найден мертвым

Известно, что 25 июля житель Саранска отдыхал с компанией в Большеберезниковском районе, ушел в сторону пруда и пропал. На поиски вышли полицейские и волонтеры. Тело обнаружили в водоеме 28 июля, передают «Известия Мордовии».

В региональном следкоме отметили, что видимых признаков насильственной смерти при осмотре не зафиксировано. Сейчас устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Башкирии отдыхающему на озере прыжок в воду стоил жизни.