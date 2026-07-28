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21:58 (UTC+5), 28 Июля 2026

В Башкирии отдыхающему на озере прыжок в воду стоил жизни

Фото: главное управление МЧС по Республике Башкортостан | МАХ
Эдуард Кускарбеков
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Сегодня вечером в Уфимском районе на озере Ольховое близ села Михайловка произошёл несчастный случай. На водоёме утонул 40-летний мужчина, сообщили в главном управлении МЧС по Башкирии.

По предварительным данным, он прыгнул с помоста в воду в не оборудованном для купания месте, ударился головой о дно и потерял сознание. Очевидцы вытащили пострадавшего на берег, однако прибывшие медики скорой помощи констатировали его смерть. На месте работают оперативно-следственные органы, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

МЧС России вновь призывает граждан купаться только на официальных пляжах, где организовано дежурство спасателей, и ни в коем случае не нырять в незнакомых акваториях, где на дне могут скрываться опасные предметы или резкие перепады глубины. Особое внимание взрослых просят уделять детям, оставленным у воды без присмотра. Категорически нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения.

В Башкирии с начала купального сезона, то есть за 57 дней, жертвами воды стали 47 человек. Такую статистику ранее привёл МЧС по Башкирии.

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