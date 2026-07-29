В Уфе задержали иностранца за преступления против двух девушек

Задержанного в Уфе иностранного гражданина доставили в следком. Его подозревают в совершении преступлений в отношении двух девушек. Обе потерпевшие обратились в правоохранительные органы.

Следователи и криминалисты следкома совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии оперативно организовали комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Они допросили очевидцев, проанализированы записи с камер видеонаблюдения, по изъятым с мест происшествий предметам назначена молекулярно-генетическая экспертиза, составлен субъективный портрет нападавшего. В результате принятых мер личность и местонахождение подозреваемого были в кратчайшие сроки установлены, после чего иностранца задержали.

В настоящее время с задержанным проводятся первоначальные следственные действия, собирается доказательственная база. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.