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14:39 (UTC+5), 29 Июля 2026

В Уфе за неделю аномальной жары из воды спасли рекордное число отдыхающих

Фото: УГЗ Уфы | МАХ
Элина Ахметова

Неделя с 22 по 28 июля выдалась для спасателей аномально жаркой во всех смыслах. В Управлении гражданской защиты Уфы подвели итоги периода, когда почти 40-градусная жара совпала с высокой водой — из-за дождевого паводка течение рек стало экстремально сильным.

Несмотря на запрет купания на речных пляжах, множество людей шли в воду, и спасатели работали на пределе возможностей, отметили в УГЗ.

За прошедшую недели они спасли 87 человек, в том числе 33 детей. Причём 74 отдыхающих были спасены только на пляже «Солнечный». Для сравнения: за весь купальный сезон прошлого 2025 года на всех водоёмах Уфы было спасено 30 человек (из них 8 детей). 

Запрет на купание в реках продолжает действовать. Искупаться можно в озёрах, в Уфе это, например, Кашкадан, - напомнили в УГЗ.

 

Ранее сообщали: в Уфе восьмые сутки ищут тело утонувшей девушки.

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