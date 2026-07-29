В Уфе восьмые сутки ищут тело утонувшей девушки

На сбросном канале озера Теплое продолжаются поиски 25-летней девушки, которая утонула 21 июля. Во время купания в необорудованном месте начали одновременно уходить под воду ребенок и девушка. Малышку успели спасти очевидцы.
Водолазы искали утонувшую несколько дней, но из-за сильного течения найти её пока не удалось. В настоящее время спасатели каждый день проводят осмотр акватории на катерах, сообщили в управлении гражданской защиты.
В ведомстве напомнили, что сбросной канал Тёплого - смертельно опасное место с коварным течением и перепадами температур.
Ранее аналогичная трагедия произошла на Дудкинской переправе. Женщина вместе со своей дочерью заплыла на глубину и не смогла вернуться к берегу. Благодаря очевидцам девочку удалось спасти.
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