В Уфе восьмые сутки ищут тело утонувшей девушки

На сбросном канале озера Теплое продолжаются поиски 25-летней девушки, которая утонула 21 июля. Во время купания в необорудованном месте начали одновременно уходить под воду ребенок и девушка. Малышку успели спасти очевидцы.

Водолазы искали утонувшую несколько дней, но из-за сильного течения найти её пока не удалось. В настоящее время спасатели каждый день проводят осмотр акватории на катерах, сообщили в управлении гражданской защиты.

В ведомстве напомнили, что сбросной канал Тёплого - смертельно опасное место с коварным течением и перепадами температур.

Ранее аналогичная трагедия произошла на Дудкинской переправе. Женщина вместе со своей дочерью заплыла на глубину и не смогла вернуться к берегу. Благодаря очевидцам девочку удалось спасти.