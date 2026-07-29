В Башкирии задержали двоих мужчин с подозрительными свертками

В Стерлитамаке полицейские задержали двоих ранее судимых жителей Ишимбая - 35 и 56 лет.
Первого из них из-за подозрительного поведения остановили во время планового патрулированя. При личном досмотре у мужчины нашли бумажный свёрток с комкообразным веществом массой около 0,5 грамма. Экспертиза подтвердила, что это наркотик. Задержанный признался, что купил его для себя.
В тот же день стражи порядка остановили ещё одного мужчину, также из Ишимбая. При нём оказался полимерный пакетик с порошкообразным веществом массой более 1,3 грамма. И это вещество также оказалось наркотическим. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что хранил его для личного употребления.
В отношении обоих возбуждены уголовные дела. Сейчас полицейские устанавливают каналы поступления запрещённых веществ.
В пресс-службе МВД Башкирии напоминают: хранение, употребление и распространение наркотиков влекут серьёзные последствия для здоровья и уголовную ответственность.
Ранее в Стерлитамаке задержали жителя села Мариинский. При нем так же был сверток с наркотиком.
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