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15:22 (UTC+5), 29 Июля 2026

В Башкирии задержали двоих мужчин с подозрительными свертками

Фото: МВД по РБ | Пресс-служба
Ляйсан Закирова
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В Стерлитамаке полицейские задержали двоих ранее судимых жителей Ишимбая - 35 и 56 лет.

Первого из них из-за подозрительного поведения остановили во время планового патрулированя. При личном досмотре у мужчины нашли бумажный свёрток с комкообразным веществом массой около 0,5 грамма. Экспертиза подтвердила, что это наркотик. Задержанный признался, что купил его для себя.

В тот же день стражи порядка остановили ещё одного мужчину, также из Ишимбая. При нём оказался полимерный пакетик с порошкообразным веществом массой более 1,3 грамма. И это вещество также оказалось наркотическим. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что хранил его для личного употребления.

В отношении обоих возбуждены уголовные дела. Сейчас полицейские устанавливают каналы поступления запрещённых веществ.

В пресс-службе МВД Башкирии напоминают: хранение, употребление и распространение наркотиков влекут серьёзные последствия для здоровья и уголовную ответственность.

Ранее в Стерлитамаке задержали жителя села Мариинский. При нем так же был сверток с наркотиком. 

МВД по РБ Пресс-служба
Фото: МВД по РБ | Пресс-служба
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