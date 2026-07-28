Жительница Башкирии скрылась от уплаты детям более 1 млн рублей алиментов

Судебные приставы объявили в розыск жительницу Белокатайского района. Женщина задолжала своим детям более 1 млн рублей алиментов.
В отношении должницы применён весь комплекс принудительных и обеспечительных мер, в том числе она ограничена в праве выезда за пределы России.
В связи с тем, что женщина не явилась в службу судебных приставов, длительное время скрывается и не установлена по последнему известному месту жительства, по инициативе взыскателя объявлена в исполнительный розыск.
Предположительно, горе-мать может скрываться в городе Златоусте Челябинской области.
Ранее приставы объявили в розыск 31-летнюю уроженку Стерлитамакского района.
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