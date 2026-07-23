В Башкирии горе-мать задолжала детям более 1 млн рублей алиментов

Приставы объявили в розыск 31-летнюю уроженку Стерлитамакского района. По данным республиканской службы судебных приставов, женщина задолжала своим детям более 1 млн рублей алиментов.
Ее ограничили в праве выезда на пределы России. Так как горе-мать не обеспечила явку в службу судебных приставов, длительное время скрывается и не установлена по последнему известному месту жительства, по инициативе ГУФССП России по РБ она объявлена в исполнительный розыск. Предположительно, женщина скрывается на территории Татарстана.
Ранее в Уфе приставы спасли водителя с инсультом, предотвратив ДТП.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.