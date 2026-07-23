В Башкирии горе-мать задолжала детям более 1 млн рублей алиментов

Приставы объявили в розыск 31-летнюю уроженку Стерлитамакского района. По данным республиканской службы судебных приставов, женщина задолжала своим детям более 1 млн рублей алиментов.

Ее ограничили в праве выезда на пределы России. Так как горе-мать не обеспечила явку в службу судебных приставов, длительное время скрывается и не установлена по последнему известному месту жительства, по инициативе ГУФССП России по РБ она объявлена в исполнительный розыск. Предположительно, женщина скрывается на территории Татарстана.

Ранее в Уфе приставы спасли водителя с инсультом, предотвратив ДТП.