Житель Башкирии лишился иномарки за повторное управление в пьяном виде

Белебеевский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя, который повторно сел за руль в нетрезвом виде, будучи уже подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Судом установлено, что в мае 2026 года мужчина управлял автомобилем марки Mitsubishi Lancer, находясь в состоянии алкогольного опьянения. При этом ещё в августе прошлого года он уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Противоправные действия нарушителя были пресечены сотрудниками дорожно-патрульной службы. В ходе разбирательства подсудимый полностью признал свою вину в содеянном.

Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Принадлежащая ему иномарка конфискована в доход государства.

Ранее в Башкирии пьяная автоледи сбила женщину и скрылась с места ДТП.