Житель Башкирии лишился иномарки за повторное управление в пьяном виде

Белебеевский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя, который повторно сел за руль в нетрезвом виде, будучи уже подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.
Судом установлено, что в мае 2026 года мужчина управлял автомобилем марки Mitsubishi Lancer, находясь в состоянии алкогольного опьянения. При этом ещё в августе прошлого года он уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.
Противоправные действия нарушителя были пресечены сотрудниками дорожно-патрульной службы. В ходе разбирательства подсудимый полностью признал свою вину в содеянном.
Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Принадлежащая ему иномарка конфискована в доход государства.
Ранее в Башкирии пьяная автоледи сбила женщину и скрылась с места ДТП.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.