В Башкирии пьяная автоледи сбила женщину и скрылась с места ДТП

Водитель скрылась с места ДТП. В ходе оперативно-розыскных мероприятий автомобиль «Хендай Соната» с характерными повреждениями от наезда был обнаружен сотрудниками госавтоинспекции в соседнем селе. Установлена личность водителя, им оказалась 37-летняя местная жительница. Проведенное освидетельствование показало у нее 0,649 мг/л в выдыхаемом воздухе.

В настоящее время с задержанной проводятся следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Башкирии молодой водитель «Приоры» насмерть сбил женщину.