В Башкирии пьяная автоледи сбила женщину и скрылась с места ДТП

Водитель скрылась с места ДТП. В ходе оперативно-розыскных мероприятий автомобиль «Хендай Соната» с характерными повреждениями от наезда был обнаружен сотрудниками госавтоинспекции в соседнем селе. Установлена личность водителя, им оказалась 37-летняя местная жительница. Проведенное освидетельствование показало у нее 0,649 мг/л в выдыхаемом воздухе.
В настоящее время с задержанной проводятся следственные мероприятия.
Ранее сообщалось, что в Башкирии молодой водитель «Приоры» насмерть сбил женщину.
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