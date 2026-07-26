Воскресенье, 26 Июля 2026
|
Уфа
+32 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
15:24 (UTC+5), 26 Июля 2026

В Башкирии пьяная автоледи сбила женщину и скрылась с места ДТП

В селе Улу-Теляк Иглинского района сегодня утром пьяная автоледи сбила женщину. От полученных травм 38-летняя женщина скончалась на месте, сообщили в ГАИ Башкирии.

Фото: пресс-служба | ГАИ Башкирии
Инсаф Хужабирганов

Водитель скрылась с места ДТП. В ходе оперативно-розыскных мероприятий автомобиль «Хендай Соната» с характерными повреждениями от наезда был обнаружен сотрудниками госавтоинспекции в соседнем селе. Установлена личность водителя, им оказалась 37-летняя местная жительница. Проведенное освидетельствование показало у нее 0,649 мг/л в выдыхаемом воздухе.

В настоящее время с задержанной проводятся следственные мероприятия. 

Ранее сообщалось, что в Башкирии молодой водитель «Приоры» насмерть сбил женщину.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru