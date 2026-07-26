В Башкирии молодой водитель «Приоры» насмерть сбил женщину

Как сообщили в ГАИ Башкирии, сегодня около 4 часов утра в трёх километрах от Нефтекамска 24-летний водитель «Лады Приоры» сбил женщину, которая шла в попутном направлении. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Башкирии водитель «Оки» ответит в суде за гибель племянника.