В Башкирии водитель «Оки» ответит в суде за гибель племянника

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в мае 2026 года 22-летний обвиняемый, не имея водительского удостоверения и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки «Ока». На участке автомобильной дороги «Иглино – Красный Восход» он превысил скорость и съехал в кювет с последующим опрокидыванием машины.

В результате аварии несовершеннолетний племянник водителя получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Иглинский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

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