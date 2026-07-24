Одиноко бродил по берегу: в Башкирии из пруда достали труп мужчины

В Стерлибашевском районе утонул 45-летний мужчина. Погибшего извлекли из местного пруда деревни Кабакуш местными жителям. Тело передали органам полиции. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, выясняются обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
По словам очевидцев, мужчину видели одиноко бродившем по берегу и периодически заходившем в воду. В месте, откуда его вытащили, были найдены рыболовные снасти.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии ищут пропавшего в реке мальчика.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.