Одиноко бродил по берегу: в Башкирии из пруда достали труп мужчины

В Стерлибашевском районе утонул 45-летний мужчина. Погибшего извлекли из местного пруда деревни Кабакуш местными жителям. Тело передали органам полиции. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, выясняются обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

По словам очевидцев, мужчину видели одиноко бродившем по берегу и периодически заходившем в воду. В месте, откуда его вытащили, были найдены рыболовные снасти.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии ищут пропавшего в реке мальчика.