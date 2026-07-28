В Башкирии незаконная вырубка нанесла лесу ущерб на 1,3 млн рублей

Как сообщает прокуратура Башкирии, в ходе изучения карт в интернете на территории Бирского лесничества в Мишкинском районе установлены участки, имеющие признаки вырубки лесных насаждений.
В ходе рейда выявлен факт незаконной рубки различных пород деревьев общим объёмом более 13 кубометров. Причинённый ущерб превысил 1,3 млн рублей.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.
Ход расследования и возмещение ущерба находятся на контроле прокуратуры.
Ранее Учалинский районный суд Башкирии вынес приговор местному жителю, признанному виновным в незаконной рубке лесных насаждений. Ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 186 тысяч рублей.
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